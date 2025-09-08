EEUU felicita al presidente de Guyana por su segundo mandato y aboga por estrechar los lazos bilaterales

El Gobierno de Estados Unidos ha felicitado al presidente de Guyana, Irfaan Ali, por su reelección para un segundo mandato al frente del país y ha expresado su deseo de trabajar con el país sudamericano para "hacer avanzar las prioridades compartidas en materia de política exterior".

"Estados Unidos felicita a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana", ha dicho el viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, quien ha destacado entre las áreas de trabajo conjunto "el refuerzo de la seguridad energética y el apoyo a la soberanía e integridad territorial de Guyana, particularmente en lo relativo a la región del Esequibo", en disputa con Venezuela.

Asimismo, ha dado las gracias a los observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OAS) y otros organismos por su "supervisión imparcial" del proceso electoral, que ha descrito como un elemento clave a la hora de "promover la transparencia y la credibilidad" de las elecciones presidenciales, celebradas el 1 de septiembre.

Ali tomó posesión el domingo para un segundo mandato, después de que su Partido Progresista del Pueblo (PPP) se impusiera en los comicios con cerca del 55 por ciento de los apoyos y logrando la victoria en ocho de los diez distritos que conforman el país, según los datos oficiales publicados por la comisión electoral de Guyana.

El mandatario centró su discurso en la unidad y aseguró que busca "la paz con todos los vecinos" así como defender su soberanía, en medio de las crecientes tensiones con Venezuela a cuenta de la región del Esequibo, rica en recursos naturales. Durante el acto, una serie de aviones militares estadounidenses han sobrevolado Georgetown, la capital, en una operación aprobada por el Ejército guyanés.