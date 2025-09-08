Del homenaje de Gloria Camila a Michu, al pánico de Adara. Así han sido los saltos del helicóptero del 'All Stars'

Si hay una tradición que marca el inicio de 'Supervivientes' esa es, sin duda, el salto del helicóptero de sus concursantes. Sin embargo, en el estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' el pasado jueves las 'leyendas' que han regresado a Honduras para quitarse una espinita clavada y dar lo mejor de sí en esta nueva oportunidad no pudieron tirarse a las aguas del Caribe por motivos de seguridad a causa de una protesta de la población garífuna que obligó a intervenir a la policía local.

Pero no hay reto que se le resista a la organización del reality, y este domingo en el primer 'Supervivientes: Conexión Honduras' de la edición -presentado por Sandra Barneda- hemos podido ver por fin los saltos del helicóptero de Gloria Camila, Jessica Bueno, Alejandro Albalá, Adara Molinero, Elena Rodríguez, Tony Spina, Fani Carbajo, Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy, Kike Calleja, Iván González, Carlos Alba y Noel Bayarri, dejándonos como no podía ser de otra manera momentos icónicos que pasarán a la historia del concurso.

La encargada de inaugurar los saltos ha sido Jessica, que muy segura de sí misma ha pedido que elevasen el helicóptero antes de dedicar su caída al mar a sus tres hijos, Fran -fruto de su relación con Kiko Rivera-, y Jota Jr. y Alejandro, que tiene en común con Jota Peleteiro: "Lo hago por mis tres niños, que los adoro y los amo. Y también lo hago por mí, para demostrarme que puedo con todo".

A su lado, Noel Bayarri, que ha revelado que no ha entrado soltero al reality al mandar un mensaje muy especial a "una mariposita que tengo por ahí, que la echo de menos", sin revelar su identidad porque según ha comentado en el plató de Mediaset se trataría de alguien conocido con el que llevaría poco tiempo.

Carlos Alba y Kike Calleja han sido los siguientes. Mientras el andaluz ha dedicado su salto "a mi esposa, que la quiero, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos. Pero en especial a mi padre que está en el cielo y le echo mucho de menos", el periodista se ha acordado especialmente de su pareja, Raquel Abad, pidiendo que subiesen más el helicóptero tras revelar que la exgran hermana "es lo que más quiero en la vida, lo más grande que tengo".

Tras un acercamiento que está dando mucho que hablar en los primeros días de convivencia, Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá han compartido helicóptero durante su salto. Entre risas, la influencer no ha dudado en responder a Sandra Barneda cuando le ha preguntado si le gustaría dedicar su salto a Froilán después de los rumores de romance que les han perseguido este verano al ser fotografiados en actitud cómplice en Ibiza: "A todos: a Froilán, al rey y la reina, a la Casa Real. Victoria Federica, también va por ti" ha comentado en tono de broma antes de dedicárselo a su sobrino y ahijado Mateo.

El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun, muy emocionado tras haber pasado uno de los años más complicados de su vida, ha agradecido a su familia su apoyo incondicional en su peor momento, lanzando un mensaje a "la gente que ha estado o está como yo. Que sean fuertes, que si lo tienen que contar, que lo cuenten. Al final da igual la situación de mierda en la que estés, porque siempre viene una alegría".

Elena Rodríguez y Adara han afrontado juntas el momento; y mientras la madre, muy preocupada por la influencer -visiblemente nerviosa ante su salto del helicóptero- ha hecho de tripas corazón y se ha lanzado al mar dejando a su hija 'sola ante el peligro' obedeciendo las órdenes del programa, la 'reina de los realities' ha sufrido un momento de pánico.

Tras varios intentos, y de ser atendida por los servicios médicos a causa de una crisis de ansiedad, Adara ha logrado tirarse desde las alturas dedicando su salto a su hijo Martín -fruto de su relación con Hugo Sierra-, y a su novio, "mi canario", el futbolista Vicente Romero, confirmando que su historia de amor va muy en serio.

Rubén Torres, por su parte, ha tenido unas palabras para su chica, "Laura, que está ahí dándolo todo (ya que es su defensora en el plató). Sé tú misma, que vas a encantar", acordándose también de sus compañeros de profesión, los bomberos, tras los graves incendios que han arrasado miles de hectáreas en nuestro país en las últimas semanas.

Sonia Monroy, con su peluche de mono en brazos y un sujetador de sujección especial después de que se le reventase una de sus prótesis cuando participó en 'Supervivientes 2011', se ha emocionado al dedicarle su salto a "mi princesa guerrera, mi madre. Y para todas esas guerreras que están pasando la batalla del cáncer, en especial a mi hermana, y a todas esas mujeres guerreras que se levantan cada día a trabajar y a darlo todo".

Pero si ha habido un salto especialmente emotivo ese ha sido el de Gloria Camila, que compartiendo helicóptero con Iván González ha rendido homenaje a la exnovia de José Fernando, Michu, tras su fallecimiento el pasado 7 de julio: "A mi familia, a mi chico, a mis amigos, a mi gente... A los que siempre han estado, en las buenas y en las malas. A toda la gente que ha estado conmigo. Y también, hace ocho años en esta misma experiencia nació mi sobrina pequeña, Rocío y me la trajo María. Así que hoy al cielo le doy un beso, a María y a José Luis ganador en mi edición".

También Iván se ha acordado de José Luis Losa, con el que compartió reality en 2017, tras su fallecimiento en agosto de 2024, además de dirigirse directamente a su novia, Teresa Bass, para confesarle que la echa mucho de menos. "Cariño, te amo, que ya sabe que juntos somos imparables, el mejor equipo. Pero el salto se lo quiero dedicar a una persona que para mí es súper especial. Fue mi salvador. Fue un superviviente de los mejores que ha pasado por el programa, sería su sueño estar aquí, José Luis. Sube el helicóptero a lo más alto, porque esto va por él" ha pedido antes de lanzarse desde una altura considerable.

Por último ha llegado el turno de Tony Spina y Fani Carbajo. Mientras el italiano ha logrado emocionar a su pareja, Marta Peñate, con su mensaje de amor, la de 'La Isla de las tentaciones' ha tenido un momento de crisis al revelar su miedo por lanzarse al mar. Finalmente ha superado sus nervios y, tras dedicarle su salto a su hija Victoria -que este miércoles cumple 1 año- y a su "pedazo de novio" Fran, se ha lanzado completando así los saltos del helicóptero de 'Supervivientes All Stars 2025'.