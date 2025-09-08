Condenada a cadena perpetua la mujer que mató con setas venenosas a los padres y tía de su exmarido

Un tribunal de Australia ha condenado a una mujer a cadena perpetua por haber asesinado a los padres y a la tía política de su exmarido y a 25 años de prisión por haber intentado lo mismo con su tío, mediante la ingesta de setas venenosas durante una comida que tuvo lugar en 2023 en la localidad de Morwell, en el estado sureño de Victoria.

La sentencia, por la que Erin Patterson, de 50 años, pasará 33 en prisión, ha llegado después de que la Fiscalía pidiese para ella cadena perpetua sin libertad condicional, pero su abogado ha instado al juez Christopher Beale a fijar un periodo mínimo para que pudiese salir de la cárcel pasados los 80 años, según ha recogido la radiotelevisión pública australiana, ABC. El magistrado ha tenido en cuenta para ello las condiciones que ya había afrontado Patterson bajo custodia, así como la previsión de que, por ahora, sería encarcelada en régimen de aislamiento.

Patterson fue declarada culpable en julio de 2025 por haber envenenado deliberadamente a estos familiares en una comida a la que los había invitado --como también había hecho con su exmarido, que rechazó el convite-- y donde añadió setas altamente tóxicas --oronjas verdes o amanita phalloides-- a un solomillo Wellington.

La intoxicación acabó con la vida de los que fueran sus suegros en el pasado --Don y Gail Patterson--, así como una hermana de su antigua suegra, Heather Wilkinson, mientras que el marido de ésta, Ian Wilkinson, sobrevivió tras meses en el hospital y un transplante de hígado.

El único superviviente de los cuatro se había mantenido en silencio hasta ahora, pero se ha pronunciado ante los medios al término del juicio, agradeciendo a la Policía del estado de Victoria su "investigación profesional, eficiente y eficaz". "Han sacado a la luz la verdad sobre lo que ocurrió con la muerte de tres buenas personas", ha afirmado.

Asimismo, ha agradecido a los servicios sanitarios que los atendieron a su esposa y a él y ha querido "animar a todo el mundo a ser amable con los demás". "Nuestras vidas y la vida de nuestra comunidad dependen de la bondad de los demás", ha subrayado antes de concluir su intervención pidiendo privacidad para una familia que "sigue llorando y recuperándose" tras la sentencia de Patterson.