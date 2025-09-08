Canarias plantea que la sede el centro de vulcanología esté en La Palma y que Tenerife sea subsede científica

El Gobierno de Canarias ha empezado a preparar la candidatura del archipiélago para albergar el Centro Nacional de Vulcanología con la propuesta de que La Palma tenga la sede administrativa y Tenerife sea una subsede orientada al conocimiento científico.

Así lo ha avanzado a los medios de comunicación el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, quien ha señalado que el modelo es el mismo del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), que tiene sede compartida, pero a la inversa, y se asentará en la firma de un convenio entre ambas corporaciones.

En principio, si la candidatura canaria resulta elegida, la sede administrativa se construiría en El Paso, cuya parcela, cerca del volcán, ya ha sido adquirida por el Ayuntamiento con fondos del Cabildo.

El presidente palmero ha comentado que con la candidatura conjunta se trata de "reforzar las opciones" ya que el Estado decidirá en un proceso de concurrencia y en base a criterios y parámetros objetivos, principalmente que se ubique en un territorio volcánico.

En esa línea ha indicado que "no se entendería" que el centro nacional no estuviera en Canarias "por lo que ha pasado" en La Palma con la erupción del 'Tajogaite' y "por lo que está pasando" con el Teide, donde hay enjambres sísmicos.

Rodríguez ha resaltado la labor científica que se realiza en Tenerife desde el Involcan y el ITER (Instituto Técnico de Energías Renovables) y tiene claro que la candidatura conjunta "es mucho más fuerte que ir por separado", al tiempo que ha valorado el "trabajo silencioso" desarrollado por las tres administraciones para armar la propuesta.