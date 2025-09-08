BBVA asumirá los gastos por el canje de la OPA al Sabadell para los accionistas que lo hagan en sus oficinas

BBVA asumirá los gastos asociados al canje de la OPA para todos los accionistas de Sabadell que acepten la oferta a través de los canales habilitados por el propio BBVA.

En concreto, explica que los accionistas de Sabadell pueden presentar una declaración de aceptación para acudir a la oferta y canjear de modo presencial en una oficina de BBVA o de forma asistida por vía telefónica (800 080 032, si es un inversor particular, o del 911 859 673, si es un inversor institucional).

Señala que no cobrará comisión por la aceptación de la OPA, pero que cada accionista deberá consultar con su banco o intermediario financiero las tarifas correspondientes.

Además, asumirá los gastos asociados al canje para todos los accionistas que acepten la oferta a través de las oficinas de BBVA o de los teléfonos puestos a disposición por BBVA.

Los accionistas también pueden presentar por escrito su declaración de aceptación a la entidad donde tengan depositadas sus acciones de Banco Sabadell, ya sea de forma presencial, por medios electrónicos o por cualesquiera otros medios admitidos por dichas entidades depositarias.

"Cada entidad tiene sus procedimientos, pero normalmente se realiza a través de un formulario o instrucción específica", agrega BBVA en una guía donde ofrece detalles de la OPA que ha lanzado ya este lunes por Sabadell.

Los destinatarios de la oferta pueden aceptarla por la totalidad o por una parte de las acciones que posean de Sabadell, desde este lunes y hasta que esté abierto el plazo de aceptación, en principio hasta el 7 de octubre, ambos inclusive. No obstante, toda declaración de aceptación deberá comprender, al menos, una acción de Sabadell.

A través de su página web, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recuerda que la decisión de acudir a una OPA es "voluntaria" y que, en algunos casos, el accionista que no haya acudido a la OPA se puede ver obligado a vender sus acciones (venta forzosa o 'squeeze out', o compra forzosa o 'sell out').

Al respecto, BBVA explica que, si un accionista no acepta expresamente la OPA, mantendrá sus acciones de Sabadell, aunque tiene el derecho de realizar la compraventa forzosa si tiene al menos el 90% de las acciones de Sabadell y la oferta hubiera sido aceptada por titulares de acciones representativas de, al menos, el 90% de los derechos de voto de Banco Sabadell.

En ese caso, los accionistas que tuvieran que vender sus acciones recibirían la misma contraprestación de la oferta: una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

Especifica, no obstante, que las declaraciones de aceptación de la oferta puede ser revocables por parte de los accionistas de Sabadell "en cualquier momento" antes del último día del plazo de aceptación y que "carecerán de validez" si se someten a alguna condición.

PLAZO DE ACEPTACIÓN, PRECIO Y UMBRAL MÍNIMO

El periodo que durará la OPA que se ha lanzado hoy es de 30 días naturales, por lo que el objetivo de BBVA es darla por finalizado el 7 de octubre. Sin embargo, la entidad especifica que puede ampliar el plazo una o más veces, previa comunicación a la CNMV, siempre que no supere el límite máximo de 70 días naturales.

Sobre el precio, el banco ha defendido que se trata de una oferta "muy atractiva" y que no ve motivos para modificarla, pero también señala en su guía que la contraprestación puede ser susceptible de ajuste, en su caso, antes de que se publique el resultado de la OPA, previsto para el 14 de octubre, por reparto de dividendos u otras distribuciones de ambas entidades.

Por último, el umbral mínimo de aceptación de la OPA es de más de la mitad de los derechos de voto de las acciones de Sabadell, excluyendo la autocartera. Si BBVA llega a dicho porcentaje, o lo supera, la OPA se liquidará. En caso de no alcanzarlo, decidirá si la OPA queda sin efecto o si decide renunciar a esa condición y rebajarla al 30%.