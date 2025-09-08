Aumentan a tres los muertos por el ataque ruso de este domingo contra Kiev

Las autoridades de Ucrania han anunciado este lunes la muerte de una persona como consecuencia del ataque masivo efectuado en la víspera por el Ejército ruso contra la capital ucraniana, Kiev, elevando así a tres el balance de víctimas mortales de un bombardeo que ha causado asimismo una veintena de heridos.

"Lamentablemente, se ha confirmado la información sobre la tercera víctima del ataque enemigo de la noche del 7 de septiembre. Nuestro más sentido pésame a las familias", ha señalado en su canal de Telegram el jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, sin aportar detalles sobre su identidad.

Horas antes, ha indicado en la misma plataforma que 20 personas han resultado heridas de diversa gravedad y confirmado un incendio en la sede del Gobierno situada en el distrito Pechersk, en el centro de la ciudad.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha negado que haya atacado ningún objetivo civil y ha subrayado que utilizó armamento de precisión en un ataque "masivo" contra fábricas de drones y bases aéreas militares "en el centro, sur y este de Ucrania".

"Se alcanzaron los objetivos del ataque y se alcanzaron todos los objetivos designados. No se realizaron ataques contra otros objetivos dentro de las fronteras de Kiev", ha asegurado Moscú a través de un mensaje publicado en Telegram.

Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora de este sábado.