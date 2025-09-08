Agencias

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El balance de muertos por hambre y desnutrición en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda a la población palestina ha superado el umbral de los 390, según han denunciado este lunes las autoridades del enclave costero, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se han confirmado 393 fallecidos por estas causas, incluidos 140 niños, tras la muerte de seis personas durante las últimas 24 horas, entre ellas dos niños.

Asimismo, ha señalado que 115 personas, entre ellas 25 niños, han muerto de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto la Franja como una zona de hambruna.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.400 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las exportaciones alemanas bajaron un 0,6% en julio lastradas por la caída del 7,9% en las ventas a EEUU

Las exportaciones alemanas bajaron un

Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que esperan su primer hijo

Alberto Herrera y Blanca Llandres

Mario Casas, de lo más sonriente, desvela cómo han ido sus vacaciones en El Salvador con Melyssa Pinto y su familia

Mario Casas, de lo más

Feijóo acusa a Sánchez de "lucrarse" de la prostitución y dice que no tiene "legitimidad" para hablar de su abolición

Feijóo acusa a Sánchez de

Canarias plantea que la sede el centro de vulcanología esté en La Palma y que Tenerife sea subsede científica

Canarias plantea que la sede