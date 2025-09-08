Agencias

Arteche duplica su beneficio hasta junio, con casi 20 millones, y ya cumple con sus objetivos financieros

Arteche cerró el primer semestre de este año con un beneficio neto de 19,9 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de dos (+168,5%) las ganancias registradas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes el grupo vasco, que cumple así con sus objetivos marcados en su plan estratégico 'Energizing Futures Together'.

La empresa ha avanzado que, en algunos casos, ha superado las metas establecidas en su plan, por lo que a finales de 2025 se actualizarán las guías financieras para el año 2026.

Entre enero y junio, las ventas se situaron en los 256,2 millones de euros, un aumento del 13,9% frente a los primeros seis meses del año pasado, estableciéndose así por encima de su objetivo del 10% fijado en las guías financieras de la compañía.

La contratación superó por primera vez los 300 millones en un semestre aislado, alcanzando los 302,2 millones, con un crecimiento del 6,2% frente al año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 38,3 millones en el primer semestre, un 55,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, representando un 15% sobre ventas, lo que no sólo cumple, sino que supera la meta establecida en el plan.

