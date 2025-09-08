Anabel Pantoja, feliz en su nueva etapa en Madrid. Su plan especial con David Rodríguez, su hija Alma y Susana Bicho

A pesar de que hace dos semanas abandonó su casa de Arguineguín, en Gran Canaria, muy emocionada y sin poder contener las lágrimas por decir adiós al lugar en el que ha construido su hogar junto a David Rodríguez y su hija Alma, parece que Anabel Pantoja se ha adaptado a la perfección a su nueva etapa en Madrid y ya ha disfrutado de su primer plan en familia y de algunos de sus mejores amigos.

Compaginando a la perfección las grabaciones de 'Bailando con las estrellas' -programa de Mediaset que supondrá su regreso a televisión tras convertirse en madre en noviembre de 2024, y en el que competirá contra otros pesos pesados como Bárbara Rey, Manu Tenorio, o Blanca Romero para demostrar quién es el famoso que mejor baila- con su vida personal, la sobrina de Isabel Pantoja ha aprovechado su reencuentro con su chico para salir a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de la capital en compañía de Susana Bicho y su marido, Guillermo Valle, entre otros amigos.

Separados durante parte de la semana ya que David continúa trabajando en la clínica que regenta Mariló de la Rubia en Córdoba, la pareja ha optado por disfrutar de un plan en grupo en lugar de recuperar el tiempo perdido a solas con su hija Alma.

Relajados y sonrientes, Anabel y el fisioterapeuta abandonaban el local tras varias horas en el interior y, compartiendo confidencias con sus amigos, dieron un paseo nocturno por las calles de Madrid en el que su pequeña acaparó todas las atenciones de los presentes.

Mientras su papá la mecía en brazos para dormirla, Susana se acercó para taparla con una mantita con ternura ante la atenta mirada de la prima de Kiko Rivera, antes de despedirse cariñosamente para poner rumbo a su domicilio con su pareja y su pequeña, que en dos meses cumplirá un año.