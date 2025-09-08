Ana Obregón pone fin a sus vacaciones más especiales con su nieta Ana Sandra

Ana Obregón ha vivido uno de los veranos más especiales de su vida gracias a su nieta Ana Sandra, que a sus dos años y medio le ha hecho recuperar la ilusión y la sonrisa, logrando que vea todo a través de sus ojos de niña aunque el dolor por la muerte de su hijo Aless Lequio -el 13 de mayo de 2020- continúa demasiado presente.

Tras confirmar que sus hermanos y ella han puesto a la venta 'El manantial', la casa familiar de Palma de Mallorca, la actriz ha aprovechado para disfrutar en compañía de su pequeña de las que podrían ser sus últimas vacaciones en el que ha sido su refugio tanto en sus mejores como en sus peores momentos, y por cuyos pasillos corre ahora su "Anita dinamita" -así llama a la niña- como antaño hacía su padre, cuyos recuerdos han sido claves para que decidiese deshacerse de la impresionante propiedad que Juancho, Celia, Amalia, Javier García Obregón y la propia Ana heredaron de sus padres.

"Me da muchísima pena, pero entiendo a mis hermanos. Es un lío mantener una casa tan grande y, sobre todo, con una carga emocional tan enorme, porque la construyó mi padre", ha confesado en declaraciones a la revista '¡Hola!', reconociendo que "también duele estar aquí porque cada rincón tiene el nombre de Aless".

Después de varias semanas en 'El Manantial' descansando y cogiendo fuerzas para la nueva temporada -en la que continúa como una de las colaboradoras más queridas de 'Y ahora Sonsoles'- Ana ha regresado a Madrid acompañada por su nieta, pendiente en todo momento de Anita y luciendo una gran sonrisa.

"Ya venimos de Mallorca. Vuelta a Madrid, la verdad que con ganas, penita de dejar la casa, el mar... El verano ha sido muy bonito, muy tranquilo, Anita está alucinando, está mirando como diciendo 'qué hace'" ha revelado divertida, ya que la niña no está acostumbrada a las cámaras y miraba sorprendida a su abuela atendiendo a la prensa.

Respecto a la venta de su residencia en la isla, Ana admite que aunque le da mucha pena, ha aprovechado este verano para despedirse de sus recuerdos con su pequeña, que "se lo ha pasado fenomenal".

Un nuevo cambio en su vida en el que además se preparan para dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, ya que su sobrino Juancho -hijo de su hermano mayor, Juancho- y su mujer Cristina Gutiérrez están esperando su primer hijo un año después de su boda. "Ay, ya os habéis enterado, estoy feliz, uno más, un primito más para Anita. Yo tía abuela, pero es la prima de Anita, somos muchísimos ya, estoy feliz porque es mi sobrino adorado" ha exclamado.