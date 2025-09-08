Al menos 52 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes

Al menos 52 personas han muerto en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes, 32 de ellas en la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas gazatíes citadas por medios palestinos.

En uno de los incidentes más graves, tres personas han muerto, incluidas dos mujeres, en un bombardeo israelí sobre un túnel en el noreste de la ciudad de Gaza, objetivo declarado de una inminente ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas israelíes.

También se han constatado varios heridos por un bombardeo sobre el edificio Al Hindi de la plaza Palestina de la ciudad de Gaza, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Por otra parte, Defensa Civil de Gaza ha informado de la destrucción este lunes de cinco edificios altos en los que había un total de 209 apartamentos en las últimas 72 horas. Más de 4.100 mujeres, niños y ancianos se han quedado sin hogar como consecuencia de estas demoliciones.

La aviación israelí también ha bombardeado Jan Yunís, en el sur de la Franja de Gaza, así como el este de Deir al Balá, en el centro del enclave palestino.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, han muerto 64.522 personas y 162.096 han resultado heridas, según el balance del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La ofensiva fue lanzada en respuesta al ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 en la que murieron unas 1.200 personas en las inmediaciones de la Franja de Gaza.

INCURSIÓN EN YENÍN

Mientras, en Cisjordania, un palestino ha muerto y varias más han resultado heridas por disparos de militares israelíes en el campamento de refugiados de Yenín.

Decenas de palestinos habrían logrado romper el bloqueo de las fuerzas de seguridad israelíes con la intención de visitar sus viviendas y recoger enseres personales, según fuentes locales citadas por medios palestinos.

Los militares han perseguido a los palestinos y han matado a uno de ellos, identificado como Islam Abdel Aziz Noah Mayarmá, de 14 años, y causado heridas graves a otros dos, que han sido intervenidos quirúrgicamente por heridas en el abdomen. Hasta el momento continúa la operación de las fuerzas israelíes en busca de los infiltrados, informa la agencia de noticias palestina WAFA.

La Media Luna Roja palestina ha confirmado un herido de 22 años y una niña de doce años lesionada en una mano tras ser perseguida por efectivos israelíes.

Las Fuerzas Armadas israelíes forzaron el desplazamiento de unas 40.000 personas de los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem en la denominada Operación Muro de Hierro, que oficialmente pretendía eliminar a células de las milicias palestinas de la vecina Gaza. Un millar de palestinos han muerto y más de 600 viviendas han sido destruidas en esta operación.