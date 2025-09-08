Abanca anuncia la recompra de emisión de participaciones preferentes de 375 millones de euros

Abanca ha anunciado su intención de recomprar una emisión de participaciones preferentes de 375 millones de euros realizada en enero de 2021, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La primera fecha de amortización anticipada estaba prevista para el 20 de enero de 2026. El objetivo de la entidad es recomprar todas las participaciones preferentes en manos de los tenedores del bono y amortizarlas posteriormente.

El motivo, según Abanca, es gestionar de manera eficiente la posición de capital de nivel 1 (Tier 1 capital), mejorar el perfil de deuda y optimizar el gasto de interés futuro. Además, la recompra también proveerá de liquidez a los tenedores cuyas participaciones sean aceptadas en la oferta.

El precio a pagar por las participaciones preferentes ofertadas será del 101% del importe de principal de las participaciones, es decir, abonará 202.000 euros por 200.000 euros por el importe principal.

También pagará un importe igual o cualquier remuneración devengada y no pagada hasta la fecha de liquidación, no incluida (que no se prevé que sea posterior al 19 de septiembre), a menos que se cancelen las remuneraciones correspondientes a ese periodo.

En el mismo comunicado, Abanca ha anunciado su intención de realizar una nueva emisión de participaciones preferentes perpetuas por un importe de 500 millones de euros.

El banco señala que el poseedor de las actuales participaciones puede recibir prioridad a la hora de comprar bonos de la nueva emisión, aunque "a la entera y absoluta discreción" de la entidad.