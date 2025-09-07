Un herido tras el impacto de un dron hutí en un aeropuerto del sur de Israel

Un hombre de 63 años de edad ha resultado herido leve por las esquirlas provocadas por el impacto de un dron explosivo hutí que ha caído este domingo en la terminal del Aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel.

La Estrella de David Roja israelí ha informado de estas lesiones y de que está prestando atención a varias personas más por síntomas de ansiedad, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

Las Fuerzas Armadas israelíes investigan ya este incidente y por qué no fue detectado ni se activaron las sirenas de alerta por el proyectil, que ha causado principalmente daños materiales.

Otros tres drones de las milicias rebeldes yemeníes hutíes han sido interceptados por las Fuerzas Aéreas israelíes durante la jornada del domingo.

El aeropuerto ha retomado ya su actividad de despegues y aterrizajes tras una breve suspensión por el impacto del dron y después de "una evaluación integral de la situación de todos los profesionales y servicios de seguridad pertinentes", ha indicado la Autoridad Aeroportuaria de Israel.

"Tras completar todas las pruebas de seguridad, el cumplimiento de la normativa de aviación civil internacional y recibir la aprobación final de las Fuerzas Aéreas se ha reabierto el Aeropuerto de Ramon para todas sus operaciones, tanto salidas como llegadas", ha añadido.