Un frente dejará nubosidad este lunes en la mayor parte de la Península y lluvias en el tercio norte y el Mediterráneo

Un frente dejará cielos nubosos en gran parte de la Península este lunes, con nubes de tipo medio y alto y nubosidad baja en la costa norte de Alborán. Por la tarde, aumentará la probabilidad de chubascos y tormentas en la mayor parte del tercio norte y costa mediterránea, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se prevén lluvias localmente fuertes e incluso muy fuertes en el área pirenaica y Levante, donde se podrán producir acumulaciones significativas. La AEMET ha activado el aviso naranja por tormenta y lluvias en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, así como el amarillo en Murcia y Baleares.

En Canarias todo apunta a la estabilidad, con cielos poco nubosos en general, pero hay escenarios que indican la entrada de una masa de aire africana inestable que dejaría cielos nubosos y chubascos en el interior de las islas centrales.

Por la mañana, podrán encontrarse bancos de niebla en el tercio norte peninsular, Baleares y Alborán, donde pueden ser más persistentes, así como calima en Alborán, Baleares, sudeste peninsular y Canarias, donde la visibilidad se reducirá a 3.000 metros en zonas altas de las islas orientales orientadas al sur.

En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en el centro oeste peninsular pero se espera un descenso en la mayoría de la Península, especialmente en el Cantábrico y alto Ebro. Las mínimas ascenderán en el tercio este peninsular, manteniéndose sin cambios en las islas y descendiendo en el resto de la Península. Se mantendrán por encima de 20 grados en el Mediterráneo y en el Guadalquivir.

Según la previsión, soplarán vientos flojos en la Península y Baleares con intervalos de moderado por la tarde en la meseta norte y valle del Ebro. En litorales atlánticos, cantábricos y Alborán, los vientos serán moderados. Predominará la componente norte en el tercio norte peninsular y norte del Mediterráneo, y componente oeste en el resto. En Canarias se espera alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

