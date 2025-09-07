Tamara, hermana de Michu, deja claro que no ha vuelto a hablar con los Ortega Cano

La hermana de Michu sigue dando que hablar porque cada vez que acude a algún programa de televisión desvela datos desconocidos que la sitúan de nuevo en el foco mediático. En esta ocasión, Tamara ha desvelado ante las cámaras de Europa Press cómo se encuentra tras conocer las últimas voluntades de su hermana.
Tamara ha desvelado que no ha hablado con Gloria Camila, en relación con el testamento que dejó Michu y no tiene intención de hacerlo: "Nada, nada, nada, yo con Gloria no, no, no. Nada de nada"
Además, por mucho que siempre haya hablado bien de ella, tampoco ha mantenido una conversación con Ana María Aldón en todo este tiempo: "Tampoco, pues yo con Ana María Aldón, no, nada".
En cuanto a las últimas voluntades de Michu, Tamara ha explicado que "se está respetando" lo que ella quería porque "yo he estado un mes, como quien dice, fuera y bueno... no sé qué quedaría de ello, pero bueno, se está respetando y ya está".
Por último, la hermana de Michu ha dejado claro que no ha hablado con la familia de Ortega Cano y "tampoco quiero, ni tengo interés tampoco, o sea... nada, sólo un poquitín con mi sobrina, un poquito y ya está, quiero dejarle su espacio y ya está".