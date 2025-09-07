Agencias

Reino Unido destina 210 millones de euros a la construcción de cinco escuelas técnicas militares

Por Newsroom Infobae

El Gobierno británico ha informado este domingo de que prevé destinar 182 millones de libras (unos 210 millones de euros) a la construcción de cinco escuelas técnicas militares para ofrecer "capacitación en materia de defensa" a cientos de trabajadores y fomentar la innovación militar.

El plan trazado por las autoridades busca formar a un mayor número de ingenieros para submarinos, especialistas en "la guerra cibernética" y soldadores, si bien el programa también financiará miles de cursos para empresas de la industria militar en un intento por lograr una mejoría de las competencias del personal existente, según informaciones recogidas por la agencia Bloomberg.

"Este es el mayor plan de capacitación en defensa en décadas", ha señalado el secretario de Defensa, John Healey, en un comunicado. "Son los trabajadores británicos quienes han dado a las empresas británicas la ventaja competitiva en la innovación y la industria de defensa", ha añadido.

Está previsto que el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, presente su estrategia industrial en materia de defensa este lunes. Starmer ha situado la inversión en defensa en el centro de su plan para aumentar el gasto militar al 3,5 por ciento del PIB de cara a 2035.

En este sentido, la reforma de su Gabinete anunciada el viernes tiene como objetivo impulsar el crecimiento y obtener beneficios económicos derivados del aumento del gasto militar.

