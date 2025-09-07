Makoke comenta que la delicada situación familiar "sigue igual"

Makoke no está pasando por un buen momento. Después de cancelar por sorpresa su boda con Gonzalo, la colaboradora comunicaba que la decisión responde únicamente a un grave problema de salud que afecta a un familiar muy cercano.

A través de sus redes sociales y en televisión, la exmujer de Kiko Matamoros ha pedido respeto y comprensión en estos momentos delicados, asegurando que, aunque la boda se pospone, el amor y la unión en la pareja sigue intacto. "Lo estamos pasando muy mal", ha confesado tras comunicar la noticia.

Este fin de semana, Makoke se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press y ha asegurado que la delicada situación por la que está atravesando su familia sigue igual: "Está todo igual, lo que pasa que hay que trabajar, pero está todo igual".

En cuanto a cómo está ella y su pareja Gonzalo tras haber aplazado la boda, ha confesado que "ya lo celebraremos" y ha dejado claro que se está refugiando en sus nietos: "Sí".