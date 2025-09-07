José Ortega Cano ve a Gloria Camila ganadora de 'Supervivientes All Stars'

Rocío Flores aparecía de nuevo en pantalla el pasado viernes al ofrecer una entrevista a '¡De viernes!' en la que habló de lo mal que lo ha pasado estos últimos años en los que se ha sentido señalada y juzgada por los espectadores tras el documental de su madre, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Además de asegurar que es consciente de que su madre ha tomado la decisión de "no estar" y de confesar que esta "me ha destrozado la vida", también tuvo palabras para José Ortega Cano, a quien considera como su abuelo.

Este fin de semana, el diestro se dejaba ver ante las cámaras y comentó en exclusiva para Europa Press que le parecieron muy bonitas las palabras que Rocío le dedicó en su entrevista en televisión: "Sí, hombre".

Además, también fue preguntado por el concurso que está haciendo su hija en Honduras y desveló que la está viendo "muy bien" y que tiene papeletas para proclamarse ganadora: "Yo creo que sí".