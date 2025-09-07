Jesús Calleja desvela qué le parece el cambio de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez acaparaba toda la atención el pasado jueves en la primera gala de 'Supervivientes All Stars' al aparecer con gafas de sol para evitar mostrar su rostro después de haberse sometido a un lifting facial para rejuvenecer su expresión.

Aunque conocíamos la noticia de su retoque estético, nadie esperaba que el cambio fuese a ser tan evidente y, sobre todo, tan llamativo, ya que muchos espectadores en redes sociales comentaron en tono jocoso que se trataba de otra persona.

Jesús Calleja se ha dejado ver por el FesTVal de Vitoria y al preguntarle por su compañero de cadena ha desvelado que "ha sido un espectáculo, yo cuando lo vi dije 'dios, ha retrocedido en el tiempo, ¿qué ha pasado aquí?'".

Además, aseguraba que el presentador de televisión es "un encanto, un tío que es un transgresor, y hay algo que a lo mejor la gente no se habla mucho de ello, es un intelectual de los pies a la cabeza, y yo cuando ha estado conmigo en los rodajes, es adictivo a la lectura".