Irene Rosales explica por qué está agobiada tras su separación

Irene Rosales se quejaba hace unos días en redes sociales del revuelo mediático que se ha originado tras conocerse la noticia de su separación con Kiko Rivera y de lo que eso implicaba: tener prensa todos los días en la puerta de su casa.
La influencer se mostraba agobiada porque había salido a cenar con sus amigas y había prensa siguiendo sus pasos... pero también aseguraba ser consciente de que es 'el precio' a pagar debido a repercusión que ha tenido la noticia.
Este domingo, Irene ha querido aprovechar la presencia de la prensa para explicar que aunque "os respeto muchísimo" es complicado "cuando quieres ir a comer con tus hijas y te pillan yendo, viniendo, que si quiero ir a un cine o cenar con mis amigas" y que le está resultando "un poquito agobiante".
Con la misma simpatía, Rosales evitaba desvelar cómo se encuentrá su relación con Kiko tras conocerse que han decidido tomar caminos diferentes... Parece que por el momento la discreción va a seguir estando presente en la familia y ninguno de ellos va a romper su silencio, al menos por ahora, para hablar de los entresijos de ese divorcio.