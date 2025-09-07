Hamás acoge positivamente las "ideas" presentadas por EEUU para un acuerdo con Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha manifestado este domingo que acoge positivamente las "ideas" presentadas por los mediadores de Estados Unidos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y se ha mostrado dispuesto a sentarse de inmediato a negociar para concretar la propuesta.

"Acogemos con satisfacción las ideas presentadas por los mediadores estadounidenses para detener la agresión y afirmamos nuestra disposición a sentarnos inmediatamente a la mesa de negociaciones para concluir un acuerdo integral", ha explicado el grupo islamista palestino.

Hamás ha enumerado las demandas que debe incluir este acuerdo, tales como "un alto el fuego, la retirada completa de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes" que gobernaría la Franja.

Asimismo piden que Israel se comprometa públicamente con cualquier acuerdo que se alcance "y no renuncie a él como sucedió con la propuesta del 18 de agosto, que aceptamos, pero a la que el enemigo aún no ha respondido, continuando con sus masacres y limpieza étnica".

"Continuamos nuestros contactos con los mediadores para desarrollar estas ideas hasta alcanzar un acuerdo integral que satisfaga las demandas de nuestro pueblo", ha añadido el grupo.

Este mismo domingo, el presidente estadoundiense, Donald Trump, ha enviado una "última advertencia" a Hamás para que acepte "sus términos" para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes israelíes que mantienen secuestrados en la Franja de Gaza las milicias palestinas.

"Los israelíes han aceptado mis términos. Es hora de que Hamás acepte también. He advertido a Hamás de las consecuencias de no aceptar. Es mi última advertencia. ¡No va a haber otra!", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social, propiedad del propio multimillonario y presidente estadounidense.

Trump ha destacado en su mensaje que "todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa" y que "¡todo el mundo quiere que termine esta guerra!".

Hamás ha aceptado la última propuesta planteada por Qatar y Egipto, mediadores como Estados Unidos en los contactos entre Israel y el grupo islamista palestino. Sin embargo, Israel no ha contestado a la propuesta y ha anunciado una ofensiva terrestre para "conquistar" la ciudad de Gaza, donde podrían estar algunos de los 48 rehenes aún en manos de las milicias palestinas.

Las autoridades qataríes y egipcias han criticado a Israel por "no dar aún una respuesta" a la propuesta de alto el fuego como primer paso para poner fin a una guerra iniciada con el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 que se saldó con 1.200 muertos.

La ofensiva militar israelí de represalia se ha cobrado hasta el momento 64.455 muertes en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones israelíes en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.