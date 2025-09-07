Agencias

España accede a semifinales en el Europeo femenino de 3x3

Por Newsroom Infobae

Guardar

La selección española femenina de baloncesto 3x3, formada por Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y Vega Gimeno, ha accedido este domingo a las semifinales del Campeonato de Europa, que se está disputando en Copenhague (Dinamarca), gracias a su victoria por 20-14 ante Lituania.

El cuarteto entrenado por Nuria Martínez, que defiende su título de esta Copa de Europa conquistado en 2024 en Viena (Austria), tuvo mucha oposición de las lituanas en los primeros compases. Pero Ygueravide con un doble y luego con una asistencia a Gimeno propició que España tomara distancia (8-5) y no se pusiera nerviosa doble Justina Miknaité (10-9).

De inmediato respondió igual Ygueravide para devolver a 'La Familia' sus tres puntos de ventaja. Camilión anotó después un tiro con reverso delante de Marina Solopova y el 15-10 cuajó tras una penetración de Alonso de Armiño al aro junto a una buena defensa y otra canasta en juego interior, quedando 2:03 para la conclusión del partido.

El conjunto lituano solicitó tiempo muerto y le sentó aparantemente bien, a juzgar por un doble de Gabriele Sulské. Pero España evitó ese conato de reacción y aumentó su renta, sobre todo, mediante buenas combinaciones entre Ygueravide y Gimeno para resolver en el poste bajo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los residentes de una ciudad árabe del norte de Israel protestan contra la visita de Ben Gvir

Los residentes de una ciudad

Su majestad la Reina doña Letizia presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto

Su majestad la Reina doña

Amador Mohedano asegura que está "todo mucho mejor"

Amador Mohedano asegura que está

La Policía de Perú sufre una filtración de miles de documentos de Inteligencia

La Policía de Perú sufre

Dos heridos graves y uno menos grave al volcar un autocar en la C-32 en Santa Susanna (Barcelona)

Dos heridos graves y uno