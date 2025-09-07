Agencias

El Palacio de Festivales arranca su programación el sábado 13 con el estreno del espectáculo de danza 'Lake machine'

Por Newsroom Infobae

El Palacio de Festivales de Cantabria arrancará el próximo sábado 13 de septiembre su programación semestral con el estreno del espectáculo de danza 'Lake machine', de la coreografía brasileña afincada en la región Mari Paula.

La función tendrá lugar en la Sala Pereda, a las 20.00 horas, y se desarrollará en 60 minutos sin descanso.

En 'Lake machine' Mari Paula reinventa con "determinación y sensibilidad" el universo clásico al que las mujeres se han visto encadenadas a lo largo de los siglos.

Así, partiendo de la tradición del ballet y el teatro, la coreógrafa rescata a tres figuras icónicas: Odette y Odile de 'El lago de los cisnes' y Ofelia de 'Hamlet', para liberarlas de "los roles de víctimas, locas o mártires a los que han sido condenadas por quienes escribieron sus historias".

Por ello, la pieza es una respuesta "contemporánea y visceral" a la lógica "clasista, blanca y patriarcal" que ha diseñado y perfilado estas obras desde hace más de 25 siglos.

Además, 'Lake machine' también representa un acto autobiográfico, donde la directora confronta el duelo de sus tres hijas nacidas muertas y transforma esa experiencia íntima en una coreografía "liberadora".

La música de Tchaikovsky y de José Venditti dialogan con la escena para abrir espacios donde el cuerpo femenino y sus múltiples identidades no solo existen, sino que reclaman presencia y reconocimiento.

