El Ciclo de Cine Ruso de Pamplona abre una nueva edición el miércoles con 'Noche sobre Chile'

El Ciclo de Cine Ruso de Pamplona retoma su programación el miércoles 10 de septiembre con la proyección de 'Noche sobre Chile',una producción del estudio Mosfilm. La sesión tendrá lugar a las 18.30 horas en Civivox Condestable, con entrada gratuita. La película se ofrecerá en versión original subtitulada en castellano y contará con una presentación a cargo del director del ciclo, Miguel Suárez del Cerro.

Dirigida en 1977 por Sebastián Alarcón -cineasta chileno exiliado en la Unión Soviética- junto al realizador ruso Aleksandr Kosarev, la película, ganadora en el Festival de Moscú, "es un ejemplo paradigmático de la capacidad del cine soviético para abordar conflictos internacionales desde una mirada estética rigurosa y profundamente comprometida", destacan desde el ciclo de cine.

"El cine soviético fue una escuela de modernidad cinematográfica. 'Noche sobre Chile' es una película de enorme audacia formal y sensibilidad visual, que demuestra hasta qué punto aquel cine podía transformar la historia reciente en arte. En este décimo aniversario del ciclo, es un privilegio poder compartir una obra así con el público", afirma Miguel Suárez del Cerro.