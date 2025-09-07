(Crónica) Alemania se rehace con trabajo ante Irlanda del Norte y Países Bajos sufre ante Lituania

La selección de Alemania se rehizo a su inesperado revés en el debut de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 y sumó este domingo tres obligados puntos ante Irlanda del Norte (3-1), mientras que los Países Bajos sufrieron (2-3) ante Lituania y Bélgica y Polonia, con gol de Robert Lewadowski, ganaron con autoridad a Kazajistán y Finlandia (3-1).

La tetracampeona del mundo venía de caer a domicilio contra Eslovaquia y no tenía mucho margen de fallo en su primer partido en casa, aunque no fue hasta la segunda parte cuando logró acabar con la resistencia de Irlanda del Norte.

Y eso que las cosas empezaron bien para los de Julian Nagelsmann, que se adelantaron muy pronto en el marcador por medio de Gnabry, pero los visitantes sorprendieron con el empate de Price, resultado que aguantaron hasta el minuto 70. Ahí, Amiri alivió a Alemania y Wirtz sentenció poco después para seguir la estela en el grupo de una Eslovaquia que estuvo cerca de perder lo ganado ante los alemanes frente a la modesta Luxemburgo, ante la que necesitó un gol de Rigo en el 90 para llevarse tres puntos.

Por otro lado, otra selección de nivel como los Países Bajos sufrió en su visita a Lituania, a la que ganó por un ajustado 2-3 después de que empezase bien y se pusiese 0-2 pasada la media hora con tantos de Depay y Timber. Los locales reaccionaron y lograron igualar antes del descanso con tantos fulgurantes de Gineitis y Girdvainis, pero acabaron claudicando por otro tanto del exdelantero del FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

En el otro partido del grupo, Polonia, que suma también 10 puntos como el combinado neerlandés, pero con un partido más, ganó con solvencia en casa a Finlandia por 3-1, con tanto del blaugrana Robert Lewandowski.

Además, Bélgica endosó un set (6-0) a Kazajistán con dobletes de De Bruyne y Doku, y sigue a un punto, con un partido menos también, de Macedonia del Norte, que firmó una 'manita' (5-0) a Liechtenstein. En el grupo de España, Georgia se impuso con facilidad en casa a Bulgaria (3-0) con gol del nuevo futbolista del Villarreal CF, George Mikautadze.