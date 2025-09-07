CORR. Verstappen domina a Norris en Monza, Sainz acaba undécimo y Alonso abandona

El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha ganado este domingo por delante del inglés Lando Norris (McLaren) el Gran Premio de Italia, decimosexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha sido undécimo y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) ha abandonado a mitad de carrera.

Desde su 'pole position', Verstappen luchó en la salida con un Norris que se escoró a la hierba por la defensa del neerlandés, quien tuvo que dejar pasar al inglés para evitar una sanción de los comisarios. Pero en la cuarta vuelta, de las 53 programadas en total, 'Mad Max' aprovechó su DRS habilitado para rebasar al coche papaya y ponerse, ya sí, líder.

Bastante por detrás, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) sufrió un toque del francés Esteban Ocon (Haas), quien fue sancionado con cinco segundos por parte de Dirección de Carrera. Una batalla más honesta era la mantenida por Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por la tercera plaza, que cogió el australiano en la vuelta 6.

A partir de entonces, viendo cómo Verstappen rodaba sólido ocupando el primer puesto, la atención se centraba en ver si la escudería McLaren sorprendería con algo durante la presumible única parada en 'boxes'. Por su cuenta, Alonso seguía en zona de puntos porque se beneficiaba del DRS del Kick Sauber con el brasileño Gabriel Bortoleto al volante.

Incluso el ovetense y Bortoleto pasaron juntos por 'boxes' durante la vuelta 21, pero los mecánicos de Alonso fueron más rápidos y se tornaron las posiciones; para colmo, a la salida del 'pit lane', el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) se les había colocado entre medias.

Tan solo cuatro vueltas más tarde, Alonso abandonó la carrera por una rotura en la suspensión delantera de su monoplaza, con afectación a la rueda derecha. En la vuelta 38 paró Verstappen, que regresó al trazado con neumáticos duros mientras Norris y Piastri llevaban gomas medias.

Pese al escenario distinto de ambos, la estrategia del equipo papaya no surtió efecto para cazar a un Verstappen con mejor ritmo hasta cruzar la meta definitiva en primer lugar, tras otro día para olvidar de Sainz porque en la vuelta 41 había sufrido un toque del inglés Oliver Bearman (Haas) en una 'chicane' y lo acusó al final quedándose fuera de puntos.