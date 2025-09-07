Agencias

Carmen Borrego evita hablar de Rocío Flores

Carmen Borrego hablaba este sábado en '¡Vaya fama!' sobre la entrevista que Rocío Flores ofrecía el pasado viernes en Telecinco hablando de lo mal que lo ha pasado estos últimos años y aseguraba que el testimonio de la joven se le queda cojo porque no ve autocrítica.

Un argumento que también apoya su hermana Terelu, quien desde el plató de '¡De viernes!', además de apoyar públicamente a Rocío Carrasco, quiso recordar a todos sus compañeros y espectadores que la 'no relación' entre madre e hija viene dada por un suceso que no puede olvidarse.

Parece que va a ser ese el discurso que vamos a escuchar por parte de las Campos a partir de ahora... sobre todo sabiendo que Rocío se sentará en plató para abordar toda esta polémica frente a los colaboradores.

Sin embargo, Carmen tiene claro que fuera de los platós no va a hacer ninguna declaración sobre este tema, ya que ayer cuando se le preguntaba por ello, la hija pequeña de María Teresa Campos ni bajó la ventanilla para no hacer ningún comentario al respecto.

