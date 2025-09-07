BBVA no prevé modificar el dividendo extraordinario que Sabadell ha prometido por la venta de TSB

BBVA no tiene previsto realizar modificaciones en el dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros que Sabadell prometió a sus accionistas a principios de julio como consecuencia del acuerdo de venta de TSB, su filial británica, a Santander.

Este pago fue aprobado por los accionistas del banco catalán a principios de agosto y la intención es repartirlo una vez se complete la venta, prevista para el cierre de primer trimestre de 2026.

El folleto de la OPA, publicado el viernes, detalla que este dividendo extraordinario que BBVA recibiría como accionista de Sabadell tendría un impacto positivo sobre la solvencia del banco.

En caso de que BBVA logre el 100% de aceptación en la OPA, estima un efecto positivo sobre su ratio de capital CET1 de 60 puntos básicos que ayudaría a compensar los efectos negativos de la operación y aumentar la solvencia al 13,60% (frente al 13,00% que tenía BBVA a cierre del pasado mes de junio).

Sobre el posible uso de este dividendo, el presidente de BBVA, Carlos Torres, afirmó el ernes ante la prensa que es "prematuro" abordar esta cuestión, pero recordó que la política de remuneración del banco contempla repartir todo exceso de capital por encima del 12% de CET1 --además de entre el 40% y el 50% de los beneficios anuales--.

"En la medida en que tenemos exceso de capital y que ese pago de dividendo sería exceso de capital adicional, nuestro compromiso con el accionista es retornar los excesos de capital, aunque tendríamos que verlo en su momento y obviamente está sujeto a todo tipo de aprobaciones internas y externas", comentó al respecto Torres.

En cuanto a la forma en que podría devolverlo, el banco contempla tanto recompras como dividendos.