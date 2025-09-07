AV. Verstappen domina a Norris en Monza, Sainz acaba undécimo y Alonso abandona

El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha ganado por delante del inglés Lando Norris (McLaren) la carrera del Gran Premio de Italia, decimosexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha sido decimocuarto y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) ha abandonado.

Desde su 'pole position', Verstappen luchó en la salida con un Norris que se escoró a la hierba por la defensa del neerlandés, quien tuvo que dejar pasar al inglés para evitar una sanción de los comisarios. Pero en la cuarta vuelta, de las 53 programadas en total, 'Mad Max' aprovechó su DRS habilitado para rebasar al coche papaya y ponerse, ya sí, líder.

Bastante por detrás, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) sufrió un toque del francés Esteban Ocon (Haas), quien fue sancionado con cinco segundos por parte de Dirección de Carrera. Una batalla más honesta era la mantenida por Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por la tercera plaza, que cogió el australiano en la vuelta 6.