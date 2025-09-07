Agencias

Al menos tres muertos y 84 heridos tras hundirse un edificio durante un acto religioso en Indonesia

Por Newsroom Infobae

Al menos tres personas han muerto y 84 más han resultado heridas tras el hundimiento de un salón comunitario en el que se estaba desarrollando un acto religioso musulmán en Sakamakmur, región de Bogor, a las afueras de Yakarta.

El incidente ha ocurrido en la mañana de este domingo en el salón comunitario Taklim Asobiyah de la localidad de Sukamakmur, cuando cientos de mujeres se habían reunido para el rezo del cumpleaños del profeta Mahoma, informa la televisión pública TV One. Las tres víctimas mortales han sido identificadas como Irni RS, Ulan y Nurhayati.

La Agencia Regional de Mitigación Reducción de Daños por Desastres ha informado de que el edificio de dos planta cedió cuando la multitud atestó la cubierta y el salón principal.

"Todas las víctimas están recibiendo atención en los hospitales cercanos" con los gastos pagados por las autoridades locales, ha explicado el gobernador de Bogor, Rudy Susmanto, que se ha desplazado hasta el lugar del accidente.

