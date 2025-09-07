Agencias

Al menos tres muertos por una explosión en una mina de oro en el este de Rusia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos tres personas han muerto esta domingo a causa de una explosión registrada en una mina de oro de la región de Jabarovsk, situada en el este de Rusia, según ha informado la Comisión de Investigación del país.

Las autoridades han confirmado la cifra de víctimas mortales y han explicado que el incidente ha tenido lugar en la localidad de Mnogovershinni. La deflagración se habría producido durante el transporte de una sustancia explosiva, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

En este sentido, han explicado que se ha abierto una investigación ante una posible violación del Código Penal por un incumplimiento de la normativa en materia de seguridad industrial y han alertado de una posible negligencia.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado una inspección de la mina para analizar las medidas de prevención de riesgos laborales y la seguridad, de acuerdo con la legislación vigente y para evitar accidentes similares en el futuro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ousmane Dembélé estará al menos seis semanas de baja por lesión y Désiré Doué, cuatro

Ousmane Dembélé estará al menos

Candela Serrat y Daniel Muriel hablan de la importancia de hacer equipo en casa

Candela Serrat y Daniel Muriel

Toni Bou: "Nunca pensé que ser un veterano me aportaría tanto"

Toni Bou: "Nunca pensé que

El Princesa Letizia incorpora a tres trabajadores para desarrollar actividades creativas y deportivas

El Princesa Letizia incorpora a

"No hace nada" no es excusa: por qué no deberías soltar a tu perro en espacios compartidos, según un experto en conducta

"No hace nada" no es