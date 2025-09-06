Agencias

Zelenski descarta viatjar a Moscou i diu que Putin "pot anar a Kíev"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha descartat acceptar l'oferta del seu homòleg rus, Vladimir Putin, per mantenir un cara a cara a Moscou i ha dit que és aquest últim qui "pot anar a Kíev" si té veritable intenció de tendir ponts i negociar el final de la guerra.

"No puc anar a Moscou mentre el meu país està sent atacat amb míssils tots els dies. No puc anar a la capital d'aquest terrorista", ha resolt Zelenski en una entrevista amb la cadena de televisió nord-americana ABC News. Putin "ho sap", ha afegit.

Per Zelenski, la proposta llançada aquesta setmana per Putin per celebrar a Moscou la trobada només té com a objectiu "ajornar-ho". "Si algú no vol reunir-se, pot proposar alguna cosa que no sigui acceptable per mi o per altres parts", ha dit Zelenski, insistint que segueix "disposat" a veure's amb el mandatari rus en "qualsevol format".

La idea d'una reunió cara a cara entre tots dos líders deriva dels esforços diplomàtics llançats pel president d'Estats Units, Donald Trump, i inicialment es va plantejar que tingués lloc en un termini de dues setmanes després de les cimeres d'Alaska i Washington del 15 i el 18 d'agost.

El ministre d'Exteriors ucraïnès, Andri Sibiga, va descartar l'oferta de Moscou plantejant que ja s'havien ofert a acollir la cita altres set països, entre els quals va citar Àustria, el Vaticà, Suïssa, Turquia i tres Estats del golf Pèrsic.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1006620/1/zelenski-descarta-viajar-moscu-dice-putin-puede-ir-kiev

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un motorista tras ser arrollado por un turismo en la zona de obras de la A-5

Muere un motorista tras ser

Sinner supera a Auger-Aliassime y se cita con Alcaraz en la final del US Open

Sinner supera a Auger-Aliassime y

El Ejército de Israel asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio

El Ejército de Israel asegura

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas para comprobar si el Barça-Valencia puede jugarse en el Johan Cruyff

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas

Intervenidos 15 fardos de hachís que se encontraban flotando en aguas del Estrecho de Gibraltar

Intervenidos 15 fardos de hachís