Agencias

Verónica Romero le envía sus mejores deseos a Manu Tenorio

Por Newsroom Infobae

Guardar

Manu Tenorio ha pasado por uno de los momentos más complicados de su vida al vivir una depresión que le ha llevado a tocar fondo. Además, los problemas con los inquiokupas en su piso de Sanlúcar de Barrameda no han ayudado a superar el bache.

Como tantos rostros conocidos, el artista no ha tenido reparo a la hora de hablar públicamente de ello y muchos son los compañeros de profesión que le han mostrado su apoyo... la última de ellos ha sido Verónica Romero, quien no dudaba en mandarle unas cariñosas palabras esta semana.

"Yo creo que son muchos altibajos y son momentos en los que lo importante es estar rodeado de gente que te pueda impulsar y seguir adelante... yo espero y deseo que Manu esté bien, porque lo quiero mucho", decía la cantante.

Además, reflexionaba asegurando que "en la vida nos pasan cosas, solo que... a veces es difícil", por eso hay que "buscar el empujón de un amigo, un familiar, que es muy importante y nada, y luego es uno... uno el que tiene que salir pa'lante".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un motorista tras ser arrollado por un turismo en la zona de obras de la A-5

Muere un motorista tras ser

Sinner supera a Auger-Aliassime y se cita con Alcaraz en la final del US Open

Sinner supera a Auger-Aliassime y

El Ejército de Israel asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio

El Ejército de Israel asegura

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas para comprobar si el Barça-Valencia puede jugarse en el Johan Cruyff

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas

Intervenidos 15 fardos de hachís que se encontraban flotando en aguas del Estrecho de Gibraltar

Intervenidos 15 fardos de hachís