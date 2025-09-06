Verónica Romero le envía sus mejores deseos a Manu Tenorio

Manu Tenorio ha pasado por uno de los momentos más complicados de su vida al vivir una depresión que le ha llevado a tocar fondo. Además, los problemas con los inquiokupas en su piso de Sanlúcar de Barrameda no han ayudado a superar el bache.
Como tantos rostros conocidos, el artista no ha tenido reparo a la hora de hablar públicamente de ello y muchos son los compañeros de profesión que le han mostrado su apoyo... la última de ellos ha sido Verónica Romero, quien no dudaba en mandarle unas cariñosas palabras esta semana.
"Yo creo que son muchos altibajos y son momentos en los que lo importante es estar rodeado de gente que te pueda impulsar y seguir adelante... yo espero y deseo que Manu esté bien, porque lo quiero mucho", decía la cantante.
Además, reflexionaba asegurando que "en la vida nos pasan cosas, solo que... a veces es difícil", por eso hay que "buscar el empujón de un amigo, un familiar, que es muy importante y nada, y luego es uno... uno el que tiene que salir pa'lante".