Varios detenidos en una nueva protesta en apoyo al grupo ilegal Palestine Action en Londres

Por Newsroom Infobae

Varios manifestantes han sido detenidos este sábado en una nueva concentración de la Coalición por Palestina en apoyo al grupo ilegalizado Palestine Action, según ha informado Scotland Yard.

Los activistas se han concentrado frente a la plaza del Parlamento de Westminster en la tarde de este sábado en apoyo al grupo, que también se ha reproducido en Belfast y Edimburgo, informa la televisión británica Sky News.

Uno de los detenidos en Londres ha sido evacuado por la Policía mientras el resto de asistentes coreaba la frase "¡Qué vergüenza!". La propia Policía ha informado en X de los primeros arrestos apenas doce minutos después de la hora oficial de la convocatoria.

"Hemos aplicado las condiciones de la Ley de Orden Público en la protesta del sábado de la Coalición por Palestina y la Marcha Contra el Antisemitismo del domingo para evitar incidentes graves", ha explicado la Policía Metropolitana en su cuenta en la red social X.

Cientos de personas han sido detenidas desde su prohibición el pasado 5 de julio, calificada por la ONG Human Right Watch (HRW) como "un grave abuso del poder estatal y una escalada aterradora en la cruzada" del Gobierno para "restringir los derechos de protesta".

El Gobierno del primer ministro laborista, Keir Starmer, promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8,1 millones de euros).

