Valeria Vegas le envía sus mejores deseos a Antonia San Juan tras anunciar que padece cáncer

Hace unos días, la actriz Antonia San Juan anunciaba a través de sus redes sociales que le padece cáncer y que por ese motivo se alejará de los escenarios para su tratamiento. La intérprete canaria, de 64 años, explicaba que tras un año con problemas de garganta le han diagnosticado la enfermedad, a la espera de los resultados de una biopsia para saber el tipo de tratamiento que debe seguir.

Tras ese anuncio, muchos han sido los rostros conocidos que han aprovechado la publicación para mandarle sus mejores deseos y también hay quien le ha mandado un mensaje a través de los medios de comunicación, como Valeria Vegas, quien se dejaba ver esta semana en el FesTVal de Vitoria.

Allí, la periodista aseguraba que le ha "entristecido muchísimo" conocer la noticia, pero que "son cosas de la vida". Además, desvelaba que a pesar de no haber coincidido mucho con ella "la admiro profundamente y creo que a ella le consta porque siempre que la he visto, se lo he hecho saber, me parece una de las actrices más potentes que tenemos en este país".

Valeria alababa la fuerza que ha tenido para contarlo porque "creo que lo ha hecho porque es consciente de que se va a alejar un poco de los focos, del trabajo, y sabe que esa ausencia quizás a alguien le pueda extrañar", por lo que le aplaude la decisión de decirlo públicamente.