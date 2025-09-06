Agencias

Una hombre trasladado al San Pedro tras sufrir un accidente por salida de vía entre Robres y San Vicente de Robres

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre fue trasladado al Hospital San Pedro, a última hora del viernes, al sufrir un accidente por salida de vía en la LR-476, entre entre Robres del Castillo y San Vicente de Robres.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se notificó el incidente a la Guardia Civil y se movilizó a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, así como a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

El conductor, único ocupante del vehículo, precisó la intervención de los equipos actuantes para poder ser liberado del turismo. Tras recibir asistencia en el lugar del accidente, fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un estudio apunta que cotillear en pareja podría fortalecer la relación

Infobae

Muere un surfista en una playa de Sídney por el ataque de un tiburón

Muere un surfista en una

Estabas tirando oro líquido: el agua de cocción de la pasta es la clave que muchos desconocen para una salsa cremosa

Estabas tirando oro líquido: el

La app de Instagram para iPad ya es una realidad

La app de Instagram para

Gabriel Guevara reafirma el distanciamiento con su madre en Vitoria

Gabriel Guevara reafirma el distanciamiento