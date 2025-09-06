Agencias

Un hombre fallece al caer desde seis metros de altura en la Calle Isaac Albéniz de Arrecife (Lanzarote)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre de 52 años falleció sobre las 09.15 horas de este sábado tras caer a la vía pública desde unos seis metros de altura en la Calle Isaac Albéniz, dentro del municipio de Arrecife (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal comprobó que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedió a realizar las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, sin conseguir revertir la situación, teniendo que confirmar la muerte.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se encargaron de instruir diligencias y de colaborar con los recursos intervinientes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Más de 700 alumnos de Santander conocen Perú a través de la marioneta viajera 'Tía Meli'

Más de 700 alumnos de

Un buque de guerra canadiense y otro australiano cruzan el estrecho de Taiwán

Un buque de guerra canadiense

Ejecutado en Irán un hombre acusado de atacar a las fuerzas de seguridad en las protestas por Mahsa Amini

Ejecutado en Irán un hombre

El piloto francés Pierre Gasly renueva su contrato con Alpine hasta 2028

El piloto francés Pierre Gasly

Aumentan a 113 las muertes por el brote de cólera en Chad

Aumentan a 113 las muertes