Un frente dejará nubosidad en la mayor parte de la Península este domingo con un ligero descenso de las temperaturas

Un frente dejará este domingo nubosidad en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, dejando intervalos de nubes medias y altas en el resto de la Península y en Baleares, con temperaturas máximas en descenso en zonas de toda España y precipitaciones en el noroeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se prevé que llueva en Galicia, Asturias, Cantabria y en el oeste de Castilla y León y de Extremadura, sin descartar otras zonas de la mitad noroeste. Las lluvias serán más abundantes en el oeste de Galicia a primeras horas y en el oeste de Extremadura, donde podrán darse precipitaciones localmente fuertes.

Asimismo, la AEMET prevé para este domingo nubosidad baja por la mañana en regiones de Alborán, Andalucía occidental y del Levante, tendiendo en general a levantar. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el área mediterránea, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el sureste y bajo Ebro. En Canarias, cielos poco nubosos en general, con nubes de evolución y posibilidad de algún chubasco o tormenta en interiores de las islas centrales.

Por la mañana será probable encontrar bancos de niebla en zonas de Andalucía occidental y del Levante, así como brumas frontales en Galicia y nieblas costeras en Alborán y calima en Alborán, Baleares, sudeste peninsular y especialmente en Canarias, donde la visibilidad se reducirá a 3000 m en las islas orientales.

En cuanto a las temperaturas, se producirán descensos en la mayor parte de la península que serán más notables en amplias zonas de la mitad oeste peninsular, excepto en Canarias y en regiones interiores de la Comunidad Valenciana, donde las temperaturas máximas aumentaran notablemente.

Las temperaturas mínimas, en general, experimentarán aumento, sin bajar de 20 grados en amplias zonas de Andalucía, Mediterráneo y en las depresiones de la meseta Sur y del nordeste.

Según la previsión, soplarán vientos flojos en general con intervalos moderados en la Península y Baleares, predominando la componente sur y este en las islas, tercio nordeste y fachada oriental peninsulares, sur rolando a norte en el Cantábrico, y oeste en el resto. En litorales de Galicia y del Cantábrico, serán moderados y en Canarias, alisio moderado.