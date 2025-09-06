Agencias

Un buque de guerra canadiense y otro australiano cruzan el estrecho de Taiwán

Por Newsroom Infobae

Las Fuerzas Armadas chinas han detectado el paso por el estrecho de Taiwán de una fragata canadiense, la 'HMCS Ville de Québec' y del destructor de misiles australiano 'HMAS Brisbane'.

El diario progubernamental chino 'Global Times' ha informado citando fuentes militares de que ambos buques han sido seguidos y supervisados durante su paso por el estrecho y de que "la situación está totalmente bajo control".

"El sábado, la fragata canadiense 'HMCS Ville de Québec' y el destructor australiano 'HMAS Brisbane? atravesaron el estrecho de Taiwán. El Ejército Popular de Liberación de China llevó a cabo una vigilancia completa durante todo el trayecto, manteniendo un control total sobre la situación", ha indicado la fuente.

La República de China quedó reducida a la isla de Taiwán tras el fin en 1949 de la guerra revolucionaria que dio origen a la República Popular China. Desde entonces, Pekín reivindica la soberanía sobre Taiwán, que cuenta con el respaldo estratégico y militar de Estados Unidos y sus aliados.

