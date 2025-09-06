Soraya Arnelas defiende públicamente a Sergio Ramos tras las críticas

Sergio Ramos ha recibido estos días multitud de críticas por el último tema musical que ha sacado... y es que aunque no ha sido la primera vez que el futbolista se atreve en el mundo de la música, parece que sus haters no logran entender la necesidad de embarcarse en esa aventura.

Sin embargo, hay rostros conocidos que han querido defender públicamente al marido de Pilar Rubio... uno de ellos ha sido Soraya Arnelas, quien no dudaba en hablar de ello hace unos días en el FesTVal de Vitoria.

"Escucho el tema y me parece bastante pegadizo, la verdad. Me gusta", decía la artista y argumentaba que "Sergio canta desde hace mucho tiempo, esto no es una sorpresa. Sergio, yo lo sé, Sergio en sus fiestas, digamos, cercanas con su gente siempre se echa un cante, lo cual para mucha gente es una sorpresa, pero hay gente que sabíamos que Sergio cantaba y Sergio canta".

A pesar de las críticas que ha recibido el deportista, Soraya ha querido echarle un capote y aseguraba que "el flamenco se le da divinamente".