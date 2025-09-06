Rosa Benito y Miguel Torres lo dan todo al ritmo de la música de Soraya en la fiesta privada de 'Masterchef Celebrity'

Tras su exitoso estreno el pasado lunes, el equipo al completo de 'Masterchef Celebrity 10' ha presentado las novedades de la edición en el FestVal de Vitoria. Rosa Benito, Mariló Montero, David Amor, Miguel Torres, José Manuel Parada, Soraya Arnelas, Alejo Saura, Charo Reina, Mala Rodríguez o Quique Torito, entre los famosos que se han puesto el delantal para demostrar sus dotes en la cocina, y los miembros del jurado, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, han sido los más aclamados en la alfombra naranja este jueves.

Una intensa jornada que no terminó tras su paso por el Palacio de Congresos de Vitoria-Gastéiz, ya que demostrando el buen rollo y la amistad que se ha creado durante la grabación del talent de TVE, todos se fueron de fiesta juntos para celebrar el éxito del programa.

Como no podía ser de otra manera, Soraya puso la música en el evento privado, en el que los concursantes, de lo más animados, lo dieron todo sobre el escenario, bailando, saltando y coreando las canciones de la triunfita, como 'Mi mundo sin ti'.

Los más desatados, que se convirtieron en el alma de la fiesta, Miguel Torres, Alejo Saura y Torito, que no dejaron de brincar y cantar euróficos entre carcajadas, invitando a todos sus compañeros a sumarse a la fiesta. Más modosita, aunque recreándose al bailar de lo más coqueta, Rosa Benito, que hablando con unos y otros mientras se atusaba el pelo, se situó a la derecha de Soraya acaparando todos los flashes.