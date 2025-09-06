Para qué sirven las bolas naranjas en los cables de alta tensión y por qué son tan importantes (también para las aves)

En las carreteras, zonas rurales y áreas cercanas a aeropuertos, las esferas naranjas, rojas o blancas que cuelgan de los cables de alta tensión cumplen una función esencial de seguridad aérea y protección ambiental. Su objetivo no es decorativo, sino preventivo: evitar colisiones de aeronaves que vuelan a baja altitud, como helicópteros de rescate, avionetas agrícolas, globos aerostáticos o aeronaves ligeras.

Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la instalación de estas balizas de señalización visual esféricas es obligatoria en puntos estratégicos definidos por riesgo de colisión. Los cables suspendidos resultan prácticamente invisibles desde el aire en condiciones de baja visibilidad, y estas balizas mejoran su identificación a distancia. La normativa española, basada en el Anexo 14 de la OACI y en el Reglamento (UE) 139/2014, fija los requisitos para garantizar la seguridad de pilotos y pasajeros en zonas críticas.

NORMATIVA PARA LA SEÑALIZACIÓN AÉREA

De acuerdo con el Real Decreto 223/2008 publicado en el BOE y la Guía de señalamiento e iluminación de obstáculos de AESA, la colocación de balizas esféricas resulta obligatoria en zonas donde líneas eléctricas, cables o estructuras puedan interferir con la navegación aérea. Esto incluye cruces sobre valles, ríos, embalses, carreteras, zonas montañosas y proximidades de aeropuertos. Además, el Real Decreto 862/2009 establece que cualquier instalación situada dentro de áreas protegidas por servidumbres aeronáuticas debe disponer de señalización visible desde largas distancias.

El diámetro de las balizas oscila entre 60 y 90 centímetros, con un peso aproximado de 5 a 7 kilogramos, permitiendo su instalación sin comprometer la estabilidad de los cables. Para garantizar la máxima visibilidad, se utilizan colores homologados de aviación: naranja, rojo y blanco. La distancia máxima entre esferas es de 60 metros, reduciéndose a 30 metros en zonas de riesgo elevado como aproximaciones a pistas o rutas aéreas frecuentes, según especificaciones de la AESA.

Los materiales empleados, como polietileno de alta densidad o poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplen con las exigencias del BOE y están diseñados para resistir radiación solar, viento, lluvia y cambios bruscos de temperatura.

PROTECCIÓN DE FAUNA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Además de su función en la seguridad de aeronaves, estas balizas también contribuyen a la conservación de especies protegidas. Según el Real Decreto 1432/2008, las colisiones de aves contra cables eléctricos representan una de las principales causas de mortalidad no natural. Para reducir el impacto ambiental, se emplean dispositivos complementarios, como desviadores de vuelo o salvapájaros, que aumentan la visibilidad del tendido eléctrico y favorecen la preservación de la biodiversidad.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 223/2008 y en la Ley 21/1992 de Industria puede conllevar sanciones económicas significativas, que varían en función de la gravedad y podrían superar los 600.000 euros en casos especialmente críticos. La normativa exige que los propietarios de líneas eléctricas mantengan las balizas en correcto estado, realicen revisiones periódicas y notifiquen cualquier incidencia, siguiendo los protocolos fijados por la AESA y las comunidades autónomas.