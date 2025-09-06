Mueren dos personas por ataques ucranianos en la región rusa de Bélgorod

Al menos dos personas han muerto como consecuencia de ataques lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región rusa de Bélgorod, situada al otro lado de la frontera, según las autoridades locales.

El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha identificado a las dos víctimas mortales como conductores de sendos vehículos, uno de ellos un autobús que quedó completamente destruido cuando circulaba por la zona de Valuiski. Además, varias personas han resultado heridas por distintos incidentes.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el derribo de tres drones entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la región de Bélgorod. En total, serían 34 las aeronaves interceptadas, ocho de ellas en Smolensk y 14 en la zona del mar Negro, según el recuento oficial.