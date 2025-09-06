Muere un surfista en una playa de Sídney por el ataque de un tiburón

Un hombre de 57 años ha fallecido este sábado mientras hacía surf en una playa del norte de Sídney tras ser atacado por lo que la Policía sospecha que sería "un gran tiburón", lo que ha obligado a las autoridades a cerrar varios arenales de la zona como medida de precaución.

La víctima, un surfista experimentado, se encontraba junto a un grupo de amigos a unos 100 metros de la arena en Long Reef Beach cuando se produjo el ataque, en torno a las 9.30 (hora local).

Aunque sus amigos pudieron llegar a nado a la costa, "tanto él como su tabla desaparecieron bajo el agua", según el inspector Stuart Thomson, citado por la televisión pública ABC. Cuando lo localizaron ya le faltaban varios miembros y "probablemente había perdido mucha sangre", por lo que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Thomson ha afirmado que se trata de un incidente "muy, muy poco frecuente". Un grupo de expertos examinará los restos de la tabla para tratar de determinar qué animal pudo perpetrar el ataque.