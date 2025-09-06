Agencias

Muere un surfista en una playa de Sídney por el ataque de un tiburón

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre de 57 años ha fallecido este sábado mientras hacía surf en una playa del norte de Sídney tras ser atacado por lo que la Policía sospecha que sería "un gran tiburón", lo que ha obligado a las autoridades a cerrar varios arenales de la zona como medida de precaución.

La víctima, un surfista experimentado, se encontraba junto a un grupo de amigos a unos 100 metros de la arena en Long Reef Beach cuando se produjo el ataque, en torno a las 9.30 (hora local).

Aunque sus amigos pudieron llegar a nado a la costa, "tanto él como su tabla desaparecieron bajo el agua", según el inspector Stuart Thomson, citado por la televisión pública ABC. Cuando lo localizaron ya le faltaban varios miembros y "probablemente había perdido mucha sangre", por lo que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Thomson ha afirmado que se trata de un incidente "muy, muy poco frecuente". Un grupo de expertos examinará los restos de la tabla para tratar de determinar qué animal pudo perpetrar el ataque.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Justicia rechaza suprimir la pensión de alimentos de un padre hacia su hija por su nula relación

La Justicia rechaza suprimir la

Israel insta a los ciudadanos de la ciudad de Gaza a irse a una "zona humanitaria" en el sur de la Franja

Israel insta a los ciudadanos

Un estudio apunta que cotillear en pareja podría fortalecer la relación

Infobae

Estabas tirando oro líquido: el agua de cocción de la pasta es la clave que muchos desconocen para una salsa cremosa

Estabas tirando oro líquido: el

Sergio Carvajal opina sobre la situación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Sergio Carvajal opina sobre la