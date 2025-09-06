Agencias

Muere un motorista tras ser arrollado por un turismo en la zona de obras de la A-5

Por Newsroom Infobae

Un hombre de mediana edad ha fallecido este sábado después de que un vehículo le alcanzara por detrás mientras conducía su moto por la A-5 en sentido entrada a la capital, por la zona en la que se llevan a cabo los trabajos de soterramiento de la autovía.

Los hechos se han producido poco antes de las 7.15 horas junto al cruce con la calle Illescas, en el distrito madrileño de Latina. Debido al impacto trasero del coche, el motorista ha sido arrollado y ha quedado atrapado bajo el vehículo, según han informado desde el SUMMA112.

Una ambulancia básica del SUMMA 112 ha encontrado el accidente y ha solicitado la presencia de una UVI móvil, si bien a su llegada, el médico no ha podido más que confirmar el fallecimiento. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para sanear la zona.

Debido al suceso la autovía ha quedado cortada en su totalidad en sentido entrada a Madrid, y el tráfico se ha limitado a un carril en sentido salida. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones.

