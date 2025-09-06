Agencias

Marta Flich desvela cómo han sido sus encuentros con los reyes

Marta Flich se ha dejado ver esta semana en el FesTVal de Vitoria junto a Gonzalo Miró presentando el nuevo programa que van a dirigir, 'Directo al grano', en Televisión Española y allí habló con los medios sobre cómo han sido sus encuentros con los reyes de España.

"Siempre nos vemos en los Mariano de Cavia, en los Premios ABC y Luca de Tena, y son súper amables y son... Es que están muy, muy al día de todo lo que pasa y nos conocen a todos", nos confesaba la presentadora de televisión.

Además, en cuanto a cómo es la Reina Letizia en las distancias cortas, confesaba que "te pregunta por cosas que dices 'vale, me conoce' y te pregunta de verdad" por lo que considera que "es una mujer encantadora y el rey también, cuando he podido intercambiar alguna palabra con él... tiene mucho sentido el humor".

Por último, explicaba que ambos "son muy accesibles dentro de que no pueden serlo, porque son los reyes de un país... entonces dentro de las posibilidades, pero sí que son gente muy empática y me gustan".

