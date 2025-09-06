Marc Márquez gana el esprint en Barcelona y acaricia el Mundial

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se hizo con el triunfo este sábado en la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Hungría, decimoquinta cita del Mundial de motociclismo, aprovechando la caída a solo cuatro vueltas para el final de su hermano Alex Márquez (Ducati), que conquistó la 'pole' unas horas antes, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) cerrando el 'top 3'.

El ocho veces campeón del mundo ganó su 14ª carrera al esprint de las 15 disputadas, después de que su hermano Alex perdiera el control de la Gresini en la curva 10 cuando ya rozaba el triunfo, a solo cuatro vueltas para el final. Con el triunfo, Marc Márquez aumenta su ventaja en el Mundial hasta los 185 puntos, por lo que podría proclamarse campeón de MotoGP en el próximo Gran Premio.