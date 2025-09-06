Lastra respalda la ausencia del Gobierno asturiano en la Vuelta Ciclista ante el genocidio en Palestina

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha manifestado este sábado su apoyo al Gobierno del Principado que ha decidido ausentarse durante el desarrollo de las etapas asturianas de la Vuelta Ciclista a España 2025. Ni el presidente del Principado, Adrián Barbón, ni ningún miembro del Ejecutivo asturiano asistirán.

"Creo que no se puede ser neutral cuando se está hablando de genocidio, cuando se está hablando del exterminio del pueblo palestino. Esto no es un rifirrafe, como dicen algunos, aquí hay un exterminio de un pueblo, que es el pueblo palestino, a manos de un Estado que es el Estado de Israel", ha declarado Lastra en Avilés durante la presentación del dispositivo de seguridad de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil que da cobertura a la 80º edición de la Vuelta Ciclista a España 2025.

Lastra ha defendido el derecho a la manifestación en torno a la Vuelta Ciclista mientras se garantiza la seguridad de la prueba deportiva. "La Guardia Civil y la Policía Nacional están garantizando el derecho a manifestarse, pero también la seguridad de la Vuelta Ciclista, de los ciclistas, los equipos y el público", ha afirmado de delegada del Gobierno, quien ha subrayado el compromiso de las fuerzas de seguridad para compatibilizar ambas garantías.

Lastra ha negado además que la Guardia Civil haya ordenado retirar banderas palestinas durante la prueba y ha aclarado que la única pancarta retirada fue por motivos de seguridad debido al viento, para evitar que supusiera un riesgo para la competición.

Respecto a las 12 detenciones por desórdenes públicos tras el corte en la subida al Angliru, ha defendido que la Guardia Civil actúa dentro de la legalidad, garantizando tanto la seguridad como el derecho a la protesta pacífica.

Lastra ha hecho un llamamiento a que las manifestaciones se realicen de manera pacífica, "sin interferir en la prueba ciclista" y salvaguardando la seguridad tanto de los manifestantes como de los participantes en la Vuelta Ciclista.

La delegada del Gobierno en Asturias ha explicado que el operativo está encabezado por la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles, que contarán con 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo, y un helicóptero. Además, la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias refuerza el dispositivo con 218 efectivos de seguridad ciudadana y especialidades diversas, así como 257 agentes del Sector de Tráfico.