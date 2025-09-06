La Plaza de Oriente de Madrid acoge este domingo una 'NFL Watch Party' con motivo del Dolphins-Colts

El partido de la primera jornada de la National Football League (NFL) de fútbol americano entre los Miami Dolphins y los Indianápolis Colts de este domingo (19.00 hora peninsular española) se podrá seguir desde la Plaza de Oriente de Madrid en una 'Watch Party' que ofrece entretenimiento a los aficionados al fútbol americano, según un comunicado.

En este evento, denominado 'NFL Experience Madrid', los aficionados podrán realizar diferentes actividades desde las 15.00 horas hasta las 23.00, además de presenciar en directo el encuentro entre Miami Dolphins e Indianápolis Colts, que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas, según anunció la organización.

La 'Watch Party' ofrece a las personas que decidan acudir presenciar el partido de la jornada inaugural con otros aficionados al fútbol americano, entretenerse con diferentes actividades y juegos, como desafíos de estilo combinado, fotografiarse con temática de fútbol americano y observar el Trofeo Lombardi, que se le otorga cada año al campeón de la Super Bowl.

Según explica la organización del evento, esta 'NFL Experience Madrid' tiene lugar en España en un momento en el que la base de aficionados de la NFL "sigue creciendo a ritmo récord".