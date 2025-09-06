Fiscalía alerta de un "estancamiento" en la reducción de muertes en carretera, aunque España sigue por debajo de la UE

Fiscalía ha alertado de un "estancamiento" en la reducción de muertes en carretera en 2024 y que "parece confirmarse" en los primeros meses de este año, aunque reconoce que España sigue, con 35 fallecidos por millón de habitantes, por debajo de la media europea de 44 muertos.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía del 2024, recogida por Europa Press, que ha presentado este viernes el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, con motivo del inicio del año judicial.

En el documento se hace constar que si bien en el balance provisional de 2024 se produjo un descenso en el número de siniestros mortales --cuatro menos que el año anterior-- fallecieron en las carreteras españolas 1.154 personas, 14 más que en 2023, y 4.634 personas resultaron heridas hospitalizadas, 148 más que el año precedente. Fiscalía admite, no obstante, que este ligero incremento se produce "en un contexto de amplio incremento de las cifras de movilidad, que vuelven a ser este ejercicio las mayores de toda la serie analizada, con 462,8 millones de desplazamientos de largo recorrido, frente a los 448,7 de 2023 en que también habían alcanzado máximos históricos".

En definitiva, para el Ministerio publico, a pesar de ese ligero ascenso en el número absoluto de víctimas mortales, puede insistirse, en "una tendencia a la estabilización de las cifras de siniestralidad vial, que podría ser muestra de un cierto estancamiento en la reducción de víctimas mortales en accidentes de tráfico, en línea con lo señalado para el conjunto de la UE por la Comisión Europea, donde los avances son "desiguales".

"Algunos países logran reducciones significativas, mientras que otros han experimentado incrementos, y en el resto --entre ellos España-- sólo se han registrado descensos modestos en los últimos cinco años", recoge la memoria.